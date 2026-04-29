Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено майже 1,1 млн грн транспортного податку.

Основна сума сплаченого податку, а саме 769,6 тис. грн, перерахована власниками авто – фізичними особами. Внесок у сплату транспортного податку від юридичних осіб склав 289,5 тис. гривень.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

Щороку до 1 лютого звітного року Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, зокрема:

фізичними особами – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Транспортний податок – одне з джерел наповнення місцевих бюджетів, адже він повністю залишається у розпорядженні місцевих громад.