Колишньому командиру батальйону однієї з військових частин Національної гвардії України повідомлено про підозру у сприянні дезертирству та незаконному перетині державного кордону. За даними слідства, він разом із цивільною особою за 3500 доларів США допомагав військовослужбовцю залишити службу та виїхати з країни.

Обох затримали одразу після отримання грошей.

Підозру оголошено за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону в межах програми протидії незаконному перетину кордону «Нелегальний туризм».

Слідством встановлено, що підполковник у змові з цивільною особою організував схему сприяння самовільному залишенню місця служби з подальшим незаконним переправленням через державний кордон. Він забезпечував безперешкодний проїзд через контрольно-пропускні пункти, вводячи правоохоронців в оману щодо законності переміщення осіб до прикордонного району.

Передачу коштів задокументовано в межах контролю за вчиненням злочину. Одразу після отримання 3500 доларів США обох затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків вилучено 4900 доларів США (з них 3500 – неправомірна вигода), банківські картки, мобільні телефони, носії інформації та транспортні засоби BMW 330D і BMW X5. Прокурор подав клопотання про арешт вилученого майна.

Дії підозрюваних кваліфіковано як замах на пособництво у дезертирстві та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

За клопотанням прокурора їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн.