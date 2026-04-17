Центр гуманітарного розмінування надіслав листи на вісім обласних військових адміністрацій з переліком кладовищ, площа яких перетинається забрудненими та імовірно забрудненими територіями (далі — ІЗТ/ЗТ) або неподалік від яких знаходяться такі території. Це потрібно для інформування місцевих мешканців напередодні Провідної неділі, коли люди відвідують місця поховання своїх рідних.

Завдяки цифровій платформі для планування, пріоритезації та моніторингу гуманітарного розмінування GRIT вдалося зібрати інформацію про кладовища в 10 регіонах та зіставити їх розташування із забрудненими та імовірно забрудненими територіями.

Найбільше кладовищ, що мають перетин з ІЗТ/ЗТ, у Харківській області — їх 27 і вони перетинаються із 34 імовірно/забрудненими ділянками. Переважно це кладовища в Ізюмському та Чугуївському районах. На другому місці — Миколаївська область, де девʼять кладовищ перетинаються із 13 ділянками ІЗТ/ЗТ. В Херсонській області таких кладовищ сім, у Сумській — два, у Київській та Чернігівській — по одному кладовищу.

Перелік таких полігонів можна знайти за посиланням.

«Наближається Провідна неділя, коли через тиждень після Великодня християни вшановують памʼять померлих предків. Людям слід памʼятати, що війна зачепила і кладовища. Оператори працюють над тим, щоб робити нашу землю безпечною, але важливо також інформувати людей про те, де можуть бути ймовірні загрози», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Ще 294 кладовища мають в радіусі одного кілометра небезпечну зону — неподалік від них розташовані 915 полігонів ІЗТ/ЗТ площею 107,1 км2. Найбільше таких кладовищ в Харківській (89), Київській (68), Миколаївській (55) та Херсонській областях (49).