Найбільша російська криптобіржа Grinex, що спеціалізувалася на розрахунках у цифрових активах між російським бізнесом і фізичними особами, зазнала масштабної кібератаки і була змушена призупинити роботу. Унаслідок злому з криптогаманців біржі викрадено понад 1 млрд рублів коштів російських користувачів. Це приблизно $11 млн за актуальним курсом — сума, яку можна порівняти з денним оборотом середньої європейської криптоплатформи. Сама біржа заявила про “участь зарубіжних спецслужб” і передала матеріали в правоохоронні органи, повідомила Grinex в офіційній заяві, передає Zn.ua.

Представники біржі стверджують, що атака стала частиною системного тиску на російський фінансовий сектор: “Від самого початку роботи інфраструктура біржі зазнавала атак. Ми фіксували спроби обмежити виведення криптовалюти за межі СНД: біржу було внесено до санкційних списків, криптогаманці цілеспрямовано розмічали, транзакції блокували”.

Хто стоїть за Grinex

Grinex — не пересічний стартап, а прямий наступник ліквідованої біржі Garantex, яка роками слугувала інструментом обходу західних санкцій. Історія створення цієї структури заслуговує на окрему увагу.

Garantex розташовувалася в московській вежі “Федерація” в Москва-Сіті і стала одним із найскандальніших криптомайданчиків світу:

Через нього відмивали гроші російські олігархи та організовані злочинні угруповання

Осередки, пов’язані з ХАМАС, отримали через Garantex близько $100 млн напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Після загибелі одного із засновників біржі Станіслава Другальова в Дубаї за нез’ясованих обставин 2021 року, керівництво Garantex налагодило співпрацю з ФСБ

У підсумку біржу було ліквідовано під тиском західних регуляторів

Grinex було створено 2025 року, фактично як “перезапуск” Garantex під новим брендом. Ключову роль в її архітектурі зіграв Сергій Менделєєв — партнер загиблого Другалєва і один із творців Garantex.

Як працювала схема

Схема обходу санкцій через Grinex будувалася на трьох ключових компонентах:

Сама біржа Grinex . Формально зареєстрована в Киргизстані, що давало їй змогу дистанціюватися від російської юрисдикції та ускладнювати міжнародне переслідування.

. Формально зареєстрована в Киргизстані, що давало їй змогу дистанціюватися від російської юрисдикції та ускладнювати міжнародне переслідування. Платіжний сервіс Exved . Формально незалежний сервіс, що працював через месенджер і створений Сергієм Менделєєвим. Саме Exved обслуговував фінансові потоки Grinex всередині Росії, виступаючи посередником між традиційною банківською системою і криптоактивами.

. Формально незалежний сервіс, що працював через месенджер і створений Сергієм Менделєєвим. Саме Exved обслуговував фінансові потоки Grinex всередині Росії, виступаючи посередником між традиційною банківською системою і криптоактивами. Стейблкоїн A7A5. Це цифровий актив, прив’язаний до курсу рубля. Його запустили спільно “Промсвязьбанк”, опорний банк Міністерства оборони Росії, та Ілан Шор — прокремлівський молдовський олігарх-утікач, який перебуває під міжнародними санкціями. Стейблкоїн, прив’язаний до рубля, давав змогу проводити розрахунки в рублях, не використовуючи традиційну банківську систему, що підпадає під санкції.

Масштаб операції

Цифри обороту Grinex роблять її злом подією, що далеко виходить за рамки рядового кіберінциденту:

На початок 2026 року сукупний обіг стейблкоїна A7A5 сягнув $100 млрд. Це можна порівняти з річним ВВП таких країн, як Болгарія або Словаччина.

У серпні 2025 року США запровадили проти Grinex санкції: було встановлено, що через платформу оплачували ввезення в Росію мікрочипів і телекомунікаційного обладнання подвійного призначення — тобто компонентів, що застосовуються у військовій техніці.

Тільки із серпня до жовтня 2025 року через A7A5 в обхід санкцій було виведено щонайменше $6 млрд. Це приблизно $2 млрд на місяць, або $67 млн щодня.

Таким чином, Grinex фактично виконувала функцію паралельної фінансової системи Росії, прихованої від західних регуляторів, але інтегрованої в реальну економіку і військово-промисловий комплекс країни.

Що буде далі

Біржа заявила, що всю доступну інформацію про атаку передано в правоохоронні органи, а за місцем знаходження інфраструктури подано заяву для порушення кримінальної справи. Однак з огляду на те, що Grinex формально зареєстрована в Киргизстані, а її реальні бенефіціари діють через ланцюжок посередників, перспективи кримінального переслідування залишаються туманними. Для Росії злом Grinex означає серйозний удар по одному з ключових інструментів обходу західних санкцій.