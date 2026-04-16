У січні – березні 2026 року до місцевих бюджетів області мобілізовано 49,5 млн грн податку на нерухомість, що на 3,4 відс., або на 1,6 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини у першому кварталі 2026 року склав 35 млн грн, що на 1,3 млн грн більше, ніж у січні – березні 2025 року.

Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць регіону податку на нерухомість у сумі 14,5 млн грн, що на 300 тис. грн більше, ніж за перші три місяці минулого року.

Надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону.

Нагадуємо, що переглянути сформовані податкові повідомлення – рішення можна в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».