Пункти незламності працюватимуть до 20:00.
Адреси нижче:
Корабельний район:
вул. Райдужна, 38
вул. Рибна, 4
вул. Металургів, 8/4
вул. Океанівська, 12
Інгульський район:
вул. Театральна, 41-А.
вул. Театральна, 1.
вул. Південна, 51-А.
пр. Миру, 64-Б.
вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16.
пр. Богоявленський, 24/1.
вул. Олександра Янати, 70.
вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А.
Центральний район
вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А.
вул. Шевченка, 19-А.
вул. Христо Ботєва, 41.
вул. Матвіївська, 1.
вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2.
пр. Героїв України, 57-А.
вул. 1 Екіпажна, 2.
Заводський район
вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83
вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)
вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха).
вул. Радісна, 4.
вул. Курортна, 1.
вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А.
Нагадаємо, сьогодні зранку після дронової атаки Миколаїв без електропостачання та води.