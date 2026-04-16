Пункти незламності працюватимуть до 20:00.

Адреси нижче:

Корабельний район:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

Інгульський район:

вул. Театральна, 41-А.

вул. Театральна, 1.

вул. Південна, 51-А.

пр. Миру, 64-Б.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16.

пр. Богоявленський, 24/1.

вул. Олександра Янати, 70.

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А.

Центральний район

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А.

вул. Шевченка, 19-А.

вул. Христо Ботєва, 41.

вул. Матвіївська, 1.

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2.

пр. Героїв України, 57-А.

вул. 1 Екіпажна, 2.

Заводський район

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха).

вул. Радісна, 4.

вул. Курортна, 1.

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А.

Нагадаємо, сьогодні зранку після дронової атаки Миколаїв без електропостачання та води.