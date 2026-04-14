За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру стрілецького взводу (снайперів) 108-го гвардійського десантно-штурмового полку 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії зс рф. Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Широківської територіальної громади Баштанського району підозрюваний, діючи спільно з іншими військовослужбовцями рф, застосовував жорстоке поводження до місцевого мешканця з метою отримання інформації про осіб із проукраїнською позицією.

Потерпілого незаконно позбавили волі, зв’язали руки та ноги, після чого били прикладом автоматичної зброї. Крім того, військові змушували його тримати в руках бойову гранату, імітували відрізання частин тіла ножем, погрожували згвалтуванням та вбивством.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

