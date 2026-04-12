Із початку року дорожники ліквідували деформацій покриття на площі понад 3,5 млн м².

Про це 12 квітня поінформував Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Інше ТВ.

Зокрема, за його інформацією, значні обсяги робіт виконано на ключових міжнародних маршрутах:

М-05 Київ – Одеса — 9 350 м²;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ — 7 330 м²;

М-03 Київ – Харків – Довжанський — 5 749 м²;

М-07 Київ – Ковель – Ягодин — 4 167 м²;

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине — 2 236 м²;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече — 2 142 м².

«Наше завдання — до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн м² дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка.

За результатами виконання запланованих робіт серед лідерів сьогодні:

Кіровоградщина — 82%;

Миколаївщина — 69,3%;

Рівненщина — 57,6%.

Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди плануємо наростити темпи до 200 тис. м² на добу», – зазначив Олексій Кулеба.

