Податкова служба Миколаївщини пропонує платникам податків якісні адміністративні послуги.

У Центрах обслуговування платників Головного управління ДПС у Миколаївській області надається широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, орієнтованих на комфорт платників податків. Громадяни та підприємці у зручний для них час мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію та інші послуги. Про це йде мова у коментарі заступниці начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольги Купчишиної.

Податківиця повідомила, що найбільшим попитом у платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у вигляді книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. У першому кварталі 2026 року нею скористалися 10 168 громадян.

Не менш запитуваною залишається послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Упродовж січня – березня поточного року за отриманням зазначеної послуги звернулося 4 651 громадянин.

Також, у січні – березні 2026 року зареєстровано 1 127 програмних реєстраторів розрахункових операцій, 702 книги обліку розрахункових операцій, 417 розрахункових книжок та 223 реєстратори розрахункових операцій. Окрім того, зареєстровано 179 платників податку на додану вартість, суб’єктам господарювання надано 269 витягів з реєстру платників ПДВ.

Всього, станом на 01.04.2026 фахівцями управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області надано 17,7 тисяч адміністративних послуг.

Фахівчиня акцентувала увагу, що в умовах триваючої широкомасштабної військової агресії росії проти України та дії воєнного стану, на Миколаївщині забезпечено роботу 4 державних податкових інспекцій, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 14 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності тощо.

Крім того, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований у Миколаївській державній податковій інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24/2.

Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тож рекомендуємо з актуальною інформацією щодо роботи ДПІ ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/.

Окрему увагу податківця приділила розвитку цифрових сервісів, які покликані зробити взаємодію з податковою максимально зручною, зокрема через Електронний кабінет платника, чат-боти, платформу «Моя податкова». Такі технології дозволяють громадянам отримувати послуги без необхідності відвідування податкових органів, у зручний для них спосіб і в комфортних умовах. Фахівчиня закликала платників податків активно використовувати можливості електронних сервісів ДПС, за допомогою яких здійснюється взаємодія органів ДПС і платників у режимі реального часу, а також, які забезпечують повний спектр послуг для платників як юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців та громадян.

Ольга Купчишина нагадала, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів, створений за ініціативою Державної податкової служби України. В Офісі можна отримати консультації з питань нарахування та сплати податків, зборів з фізичних осіб, сервісів Електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова», причин виникнення податкового боргу, декларування доходів, податкових пільг тощо.

Наше завдання – не лише надати роз’яснення, а й допомогти платникам податків розібратися у складних питаннях оподаткування. Ми прагнемо бути надійними помічниками для кожного, хто сумлінно виконує свої податкові обов’язки. Доступність, професійність і результативність – основа нашої роботи, – підкреслила податківиця.

Разом з цим, наголошено на безбарʼєрному доступі до онлайн-сервісів ДПС. Безбар’єрність – це про рівність, повагу до гідності, фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це, насамперед, – про дотримання інтересів та потреб кожного. Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Приміщення центрів обслуговування мають бути доступними для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками.

Державна податкова служба України продовжує цифровізацію, розвиток та модернізацію електронних сервісів та надання адміністративних послуг для платників податків, активно працює над трансформацією та спрощенням процедур адміністрування податків, автоматизації процесів обліку та контролю, що дозволить платникам легко та просто сплачувати податки, – зазначила Ольга Купчишина.