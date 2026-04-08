В Україні розпочинають запуск серійного виробництва європейського комплектовання для дронів. Це дозволить країнам відмовитися від запчастин з Китаю.

Про це повідомила українська defense-tech компанія «Генерал Черешня».

Як зазначили в компанії, Україна розпочала стратегічну співпрацю з європейською компанією Orqa. Це, за їхніми словами, найбільший виробник БпЛА та комплектовання в Європі, що працює з понад 50 країнами світу та 24 членами НАТО.

За планом компанії мають збудувати підземний завод з виробництва компонентів та периферії для БпЛА в Україні. Це відбуватиметься в межах програми Build in Ukraine.

Крім того, як повідомив «Генерал Черешня», країни запускають спільне серійне виробництво в Хорватії, де розроблятимуться новітні технології для дронової індустрії.

«Ми маємо на меті повну локалізацію виробництва компонентів в Україні, яка забезпечить реальну незалежність від іноземних постачальників і принципово новий рівень стійкості для Сил оборони. Це партнерство зробить можливими переозброєння країн Альянсу, технологічне посилення України та нову архітектуру європейської безпеки», — розповів український виробник.

Також у повідомленні додають, що перші спільні «продукти» з’являться вже найближчим часом.