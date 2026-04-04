Минулої доби на Миколаївщині зареєстровано 4 пожежі в приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, горів приватний житловий будинок на площі 10 кв. м у с. Веселинове Веселинівської ТГ Вознесенського району. Вогнем знищено пральну машину, двері, стелю.

Речі домашнього вжитку горіли у квартирі однієї з дев’ятиповерхівок Центрального району Миколаєва. Її ліквідовано на площі 5 кв. м.

Пожежу літньої кухні загасили вогнеборці у с. Дмитрівка Казанківської ТГ Баштанського району на площі 16 кв. м.

Господарча споруда зайнялась у м. Вознесенськ. Тут полум’я охопило її на площі 6 кв. м.

Від ДСНС залучались 29 рятувальників, 8 одиниць техніки.

Причини наразі встановлюються.

