Минулої доби на Миколаївщині зареєстровано 4 пожежі в приватному секторі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Так, горів приватний житловий будинок на площі 10 кв. м у с. Веселинове Веселинівської ТГ Вознесенського району. Вогнем знищено пральну машину, двері, стелю.
Речі домашнього вжитку горіли у квартирі однієї з дев’ятиповерхівок Центрального району Миколаєва. Її ліквідовано на площі 5 кв. м.
Пожежу літньої кухні загасили вогнеборці у с. Дмитрівка Казанківської ТГ Баштанського району на площі 16 кв. м.
Господарча споруда зайнялась у м. Вознесенськ. Тут полум’я охопило її на площі 6 кв. м.
Від ДСНС залучались 29 рятувальників, 8 одиниць техніки.
Причини наразі встановлюються.
