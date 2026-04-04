На Миколаївщині у п’яти громадах ухвалили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомила представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш.

Зокрема, мораторій затверджено:

Первомайською міською радою;

Південноукраїнською міською радою;

Камʼяномостівською селищною радою;

Арбузинською селищною радою;

Костянтинівською сільською радою.

“Всі вони вже виразили свою політичну волю, прийнявши рішення про затвердження мораторію! Тож Миколаївщина поки сильно випереджає Одещину в цьому напрямку”, – зазначила Анна Неруш.

