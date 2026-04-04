На Миколаївщині у п’яти громадах ухвалили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Про це повідомила представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш.
Зокрема, мораторій затверджено:
Первомайською міською радою;
Південноукраїнською міською радою;
Камʼяномостівською селищною радою;
Арбузинською селищною радою;
Костянтинівською сільською радою.
“Всі вони вже виразили свою політичну волю, прийнявши рішення про затвердження мораторію! Тож Миколаївщина поки сильно випереджає Одещину в цьому напрямку”, – зазначила Анна Неруш.
