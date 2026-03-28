Сьогодні, 28 березня, у Миколаєві відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Миколаївщина», який об’єднав спортсменів, аматорів бігу та всіх прихильників активного способу життя.

Як повідомили в Миколаївській міськраді, у програмі заходу були дитячі забіги на дистанції 100, 300 та 500 метрів, а також дорослі дистанції – 1 км, 5 км і 10 км. Окремо учасники долучилися до скандинавської ходьби на 5 км.

За словами начальника управління масового спорту Миколаївської області Євгена Фішмана, участь у заході взяли майже тисяча спортсменів з міста та області, а також представники влади, громадських організацій і спортивних спільнот.

Захід відбувся за ініціативи Державної установи «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Фото – Управління масового спорту Миколаївської області

