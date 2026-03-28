Підтримувані Іраном єменські хусити заявили про першу атаку на Ізраїль від початку війни на Близькому Сході. На тлі нових обстрілів це може означати, що конфлікт виходить за межі прямого протистояння Ірану, США та Ізраїлю.

Таким чином угруповання фактично заявило про свій вступ у конфлікт, що підвищує ризик його подальшого розширення на Близькому Сході.

Раніше Ізраїль повідомив, що працював над перехопленням ракети, випущеної з території Ємену.

Також хусити заявили, що продовжуватимуть свої операції доти, доки, за їхніми словами, не припиниться “агресія” на всіх фронтах.