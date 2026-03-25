На Миколаївщині начальнику селищної військової адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів на понад 2,4 млн грн.

За дорученням керівника Миколаївської обласної прокуратури прокурором Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику однієї з селищних військових адміністрацій Миколаївського району у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний від імені територіальної громади уклав із фізичною особою-підприємицею договір на закупівлю послуг із землеустрою. Надалі посадовець наполіг на повному розрахунку з підрядником без фактичної перевірки виконання робіт, що призвело до завдання збитків бюджету громади на суму понад 2,4 млн грн.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 449 280 грн.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.