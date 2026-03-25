Турецька компанія Erisler, яка є постачальником Всесвітньої продовольчої програми ООН, купує крадене українське зерно з тимчасово окупованого Маріуполя у російської фірми «Ника», чиї власники паралельно виготовляють безпілотники для армії рф.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства. Інфо».

Журналісти встановили, що протягом 2023-2024 років російська компанія «Ника» відправила до Туреччини понад 54 тисяч тонн пшениці з напівзруйнованого окупованого українського міста Маріуполь.

Розслідувачі з’ясували, що власником фірми «Ника» є російський бізнесмен Роман Гуров. Він також є генеральним директором підсанкційної компанії «Робоавиа», що виготовляє розвідувальні дрони «Сарич» та ударні «Сюрприз» для російської окупаційної армії.

За даними джерела у російській митній службі, у 2023 році компанія «Ника» експортувала пшениці на суму 3,7 мільйона доларів (15,5 тисячі тонн) до Туреччини та Єгипту. Наступного року обсяг експортованої пшениці збільшився майже учетверо — до 59,5 тисячі тонн на суму 12,9 мільйона доларів.

У всіх деклараціях про відповідність продукції (це документ-підтвердження, що товар відповідає встановленим технічним вимогам і стандартам), які журналісти знайшли на пшеницю компанії «Ника» за період із липня 2022 по початок 2026 року, вказано, що її виробничі майданчики розташовані в окупованому Маріуполі.

В митних деклараціях зазначено, що отримувачем зерна в Туреччині виступає компанія Global Commodities and Logistics Limited, проте кінцевим одержувачем частини вантажу стала фірма Erisler. Турецька компанія виробляє борошно та вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні.

На сайті компанії вказано, що компанія володіє «4 млинами загальною виробничою потужністю 2300 тонн/день та 850 000 тонн на рік, що робить борошномельні комбінати “Eris” одним з основних виробників пшеничного борошна в країні». Також там ідеться: «Ми в “Eris” вважаємо, що харчовий бізнес — це бізнес совісті».

Журналісти не отримали відповіді на запит він «Erisler». У «Global Commodities» повідомили, що компанія «працює в Азово-Чорноморському регіоні у суворій відповідності до міжнародно визнаних торговельних стандартів» та заперечує, що купує збіжжя з Маріуполя, і «залишає за собою всі права на звернення до суду без подальшого повідомлення».