До Миколаївського райуправління поліції звернулася 35-річна місцева жителька, яка повідомила, що відносно неї скоєно шахрайські дії.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.
Зі слів заявниці, їй зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. За рекомендацією співрозмовника, щоб вберегти кошти, жінка виконала комбінації у застосунку та самостійно перерахувала зі свого рахунку 175 тисяч гривень на рахунок зловмисників.
За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Нині поліцейські встановлюють зловмисників.
