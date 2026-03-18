До Миколаївського райуправління поліції звернулася 35-річна місцева жителька, яка повідомила, що відносно неї скоєно шахрайські дії.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Зі слів заявниці, їй зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. За рекомендацією співрозмовника, щоб вберегти кошти, жінка виконала комбінації у застосунку та самостійно перерахувала зі свого рахунку 175 тисяч гривень на рахунок зловмисників.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Нині поліцейські встановлюють зловмисників.

Як повідомляло Інше ТВ, Мешканці Миколаївщини віддали шахраям понад 600 тисяч гривень – на які схеми «повелися»