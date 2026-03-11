Повідомлення про те, що в одному із закладів Первомайськавідбувається бійка, надійшло до Первомайського райвідділу поліції ввечері 8 березня від відвідувачів та власника.

На місце негайно прибули поліцейські відділу реагування патрульної поліції райвідділу, дізнавач та бригада швидкої допомоги.

Як повідомили в Первомайському відділі поліції, поліцейські зʼясували, що 37-річний місцевий мешканець разом зі своєю 14-річною донькою та знайомими відпочивали у закладі, де вживали алкогольні напої. Під час перебування у кафе між неповнолітньою та однією із дорослих жінок, яка також перебувала у закладі разом зі своєю компанією, виник словесний конфлікт.

У подальшому суперечка загострилась та переросла у бійку між двома компаніями. У ході конфлікту учасники вчинили хуліганські дії, внаслідок чого у приміщенні закладу було пошкоджено скло вхідних дверей та розбито посуд.

Медики оглянули неповнолітню учасницю бійки та провели їй і її батьку медичне освідування на стан алкогольного сп’яніння для надання необхідної допомоги. За результатами яких у дівчини діагностували, за попередніми даними, забій живота та виявили 1,6 проміле алкоголю, а в батька – 1,3 проміле.

Від проходження судово-медичної експертизи батько неповнолітньої відмовився. Також інших звернень до поліції від будь-кого із учасників подій не надходило.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Разом з тим, на батька неповнолітньої поліцейські ювенальної превенції склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей». За вказане правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям її учасників.

Триває досудове розслідування.

