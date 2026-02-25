Сьогодні, 25 лютого, вдень рятувальників сповістили про те, що у місті Миколаєві горить магазин із зоотоварами. Поруч знаходяться інші магазинчики, тож існувала загроза розповсюдженням вогню на них.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 30 кв. м та не допустили збільшення її масштабів. Причина займання встановлюється.

Від ДСНС залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобілі.

