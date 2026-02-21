20 лютого на території Миколаївська область сталося три пожежі в житловому секторі. На жаль, одна людина загинула.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Миколаїв внаслідок короткого замикання електрообігрівача виникла пожежа в кімнаті житлового будинку. Дружина виявила тіло чоловіка 1960 року народження та повідомила екстрені служби. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися.

У с. Миролюбове Воскресенської громади Миколаївського району горів житловий будинок. Площа пожежі склала 40 кв. м. Вогнеборці ліквідували займання.

У с. Бузьке Південноукраїнської ТГ Вознесенського району горіла літня кухня на території приватного домоволодіння. Пожежу площею 20 кв. м ліквідовано.

