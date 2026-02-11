10 лютого та в ніч проти 11 на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі.

У с. Кир’яківка Веснянської громади Миколаївського району горіла кімната житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло загиблого власника будинку 1968 р. н. Пожежу загасили на площі 10 кв. м.

Щодо інших пожеж — двічі вони виникали у Миколаєві:

горіли речі домашнього вжитку в квартирі п’ятиповерхівки на площі 2 кв. м;

будівля, яка не експлуатується площею, 5 кв. м.

У с. Костянтинівка Південноукраїнської громади Вознесенського району горіло зовнішнє оздоблення та утеплювач двоповерхового житлового будинку на площі 30 кв. м.

За добу на ліквідацію пожеж залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів.