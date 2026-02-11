У ніч на 11 лютого був вкотре атакований завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармійському районі Волгограду.

ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області і один із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти.

Це як мінімум дев’ята атака на цей НПЗ за весь час повномасштабної війни. Раніше атаки були здійснені: у лютому 2024 року; в січні 2025 року; в кінці січня 2025 року повторно; у лютому 2025 року; в березні 2025 року; 14 серпня 2025 року; 16 серпня 2025 року; в листопаді 2025 року.