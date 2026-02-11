Українці та українки 40+, які народилися в перших числах січня, не тільки отримали своє запрошення та подали заявку на участь у програмі, а й вже встигли пройти скринінг.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Після проведення комплексного профілактичного обстеження пацієнти отримують персональні рекомендації щодо подальших кроків. Дехто з них зізнається, що востаннє на такому обстеженні були досить давно. Тож програма стала мотивацією подбати про здоров’я завчасно.

Також пацієнти відзначають зручність проєкту – обстеження можна пройти в одному місці, і це може зайняти лише близько години часу.

Наразі в Миколаєві центри ПМСД №2, №3, №4, №5, №6 та №7 готові приймати людей та проводити їм скринінг.

Нагадаємо, Скринінг здоров’я 40+ – це національна програма для українців та українок від 40 років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення хвороб і щорічну перевірку серця, рівня цукру та ментального здоров’я. Скринінг безоплатний: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження.

В Україні станом на 5 лютого заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+ подали понад 8,3 тисячі людей.

