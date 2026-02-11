Адміністрації Дональда Трампа вимагає від України провести президентські вибори і референдум до 15 травня, інакше Київ ризикує втратити запропоновані безпекові гарантії США.

Про це пише Financial Times, передає ЛБ.

Як повідомляють українські та західні посадовці, а також інші обізнані джерела, цей крок зумовлений жорсткою вимогою Білого дому завершити мирні переговори між Україною та Росією навесні.

План збігається з прагненням США, про яке президент України Володимир Зеленський заявив журналістам минулої п’ятниці, – підписати всі документи, щоб завершити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, до червня.

“Вони кажуть, що хочуть зробити все до червня… щоб війна закінчилася. І вони хочуть чіткого графіка”, – сказав президент України журналістам, посилаючись на прагнення Білого дому зосередитись на проміжних виборах у Сполучених Штатах.

FT додає, що Зеленський нібито має намір оголосити план президентських виборів та референдуму 24 лютого – в четверту річниці повномасштабної війни. Підтверджень цій заяві немає.

Українські та західні чиновники наголосили, що як графік, так і ультиматум США навряд чи будуть виконані, оскільки вони залежать від кількох факторів, зокрема від прогресу в досягненні мирної угоди з Путіним.

“Але план підкреслює бажання Зеленського максимізувати свої шанси на переобрання, водночас запевняючи президента США Дональда Трампа, що Київ не зволікає з мирною угодою, якщо її можна досягти”, – йдеться у матеріалі.