Будинки, що отримують теплопостачання через центральні теплові пункти (ЦТП), можуть залишатися без опалення до моменту запуску резервних генераторів.

Про це повідомили на Миколаївській ТЕЦ, передає Інше ТВ.

Адреси цих 120 будинків можна подивитись тут: https://docs.google.com/…/1e8SbfH3uDlwf7XUDyivZ…/edit…

«У такому випадку звертайтесь до ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, щоб фахівці оперативно запустили генератори та відновили роботу теплопостачання», – мовится в повідомленні Миколаївської ТЕЦ.

