Податкова служба Миколаївщини системно та на постійній основі здійснює заходи з виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Упродовж 2025 року підготовлено 51 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій та їх учасників. Із них 32 висновки складено за власною ініціативою податкової служби, що свідчить про активну аналітичну роботу та ризик-орієнтований підхід. Про це повідомив начальник відділу запобігання фінансовим операціям Головного управління ДПС у Миколаївській області Вадим Бевз.

Крім того, аналітичні дослідження проводилися на запити правоохоронних органів: 9 – на вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 4 – Миколаївської обласної прокуратури, 3 – Служби безпеки України в Миколаївській області, а також за окремими запитами інших правоохоронних органів.

За результатами проведеної роботи матеріали аналітичних досліджень направлено до відповідних правоохоронних органів. Наразі на їх підставі відкрито 17 кримінальних проваджень, а стосовно 27 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінальних проваджень.

Вадим Бевз: Результати проведеної у 2025 році аналітичної роботи підтверджують ефективність ризик-орієнтованого підходу податкової служби у протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Системна взаємодія з правоохоронними органами, своєчасний обмін інформацією та якісна аналітика є запорукою захисту економічної безпеки держави та формування прозорого фінансового середовища.