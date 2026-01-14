Правоохоронці підозрюють 22-річну жительку Запоріжжя у продажі своєї місячної доньки за грошову винагороду та оплачену оренду квартири. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

У серпні минулого року 22-річна жителька Запоріжжя, нехтуючи положеннями міжнародного права та законодавства України, передала у розпорядження іншої жінки своє немовля. Натомість вона отримала грошову винагороду, оплачену оренду квартири та послуги нотаріуса щодо посвідчення злочинної оборудки. Жителька Ужгорода фактично отримала право розпоряджатися чужою дитиною.

Правоохоронці встановили місцеперебування дівчинки та за допомогою ужгородських колег і представників соціальних служб вилучили її, щоб повернути до Запоріжжя. Нині життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

А за місцем проживання біологічної матері поліціянти провели санкціонований обшук та вилучили психотропну речовину PVP, документи та гаджети.

На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 149 — торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої; ч. 1 ст. 309 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

Тепер жінці загрожує до 15 років тюрми. Триває досудове розслідування.

