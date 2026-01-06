Комісія при Міністерстві освіти і науки України дібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба МОН України, передає Інше ТВ.

До переліку увійшли ліцеї з 23 областей України та Києва. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин. З Миколаївщини до пілоту потрапив тільки один заклад – Вознесенський ліцей № 8 Вознесенської міської ради Миколаївської області.

Щоб стати пілотними, ліцеї подавали заявки, зібрали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні й були відібрані комісією при МОН.

Усього заплановано, що в пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв.

Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обовʼязкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням і ученицям вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє і сформувати план для досягнення професійних цілей.

Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування Профільної — реформи старшої школи. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджують модель вибору учнями профілів і предметів. З 1 вересня 2026 року розпочнеться другий етап пілотування, який передбачає участь більшої кількості закладів освіти.

