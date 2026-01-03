Продовжуються роботи з ліквідації наслідків нічних ворожих обстрілів.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, частина Миколаївщини буде знеструмлена приблизно на дві години.

«Задля проведення відновлювальних робіт орієнтовно о 15:30 будуть знеструмлені споживачі населених пунктів частини Миколаївського та Вознесенського районів. Перерва в електропостачанні буде приблизно дві години», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок нічної атаки на Миколаїв та область постраждалих немає, збили 30 дронів, енергетики працюють