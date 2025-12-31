Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – листопаді 2025 року підприємствами Миколаївщини сплачено до бюджетів усіх рівнів 57,7 млн грн екологічного податку, зокрема до державного бюджету – 35,6 млн грн, до місцевих бюджетів – 22,1 млн гривень.

Питання збереження довкілля є досить актуальним для Миколаївської області, саме тому надходження екологічного податку до бюджету є ефективним джерелом фінансування і здійснення програм природоохоронного значення, у тому числі заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також впровадження новітніх технологій у виробництво для запобігання негативного впливу на природні ресурси регіону та шкоди здоров’ю населення області.

Нагадуємо, що екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, за розміщення та тимчасове зберігання відходів, у т. ч. радіоактивних.