Команда миколаївських морпіхів взяла участь у змаганнях за Кубок командира корпусу морської піхоти з кросфіту.

Про результати повідомили в 36-й окремій бригаді морської піхоти ім.контрадмірала М.Білинського, передає Інше ТВ.

Військовослужбовці змагалися в естафеті, що включала низку складних завдань: підтягування на перекладині, станову тягу штанги, греблю на тренажері та інші вправи, які потребували витривалості, сили та командної злагодженості.

За результатами змагань морпіхи 36-ї бригади посіли почесне друге місце, поступившись переможцю лише 1 балом. Наші спортсмени продемонстрували високий рівень фізичної підготовки та бойовий дух.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський морпіх здобув «золото» Відкритого Кубку Командувача Сухопутних військ ЗСУ з боксу (ФОТО)