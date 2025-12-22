До Баштанського районного відділу поліції звернувся 55-річний чоловік, який повідомив, що став жертвою шахрайства.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, заявник розповів, що на онлайн-платформі оголошень знайшов пропозицію щодо продажу розкидача мінеральних добрив. Після домовленостей з начебто продавцем він перерахував понад 81 тисячу гривень на рахунок, однак замовлене обладнання так і не отримав, а продавець перестав виходити на зв’язок.



За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Наразі поліцейські встановлюють зловмисника.

