Сьогодні, 15 грудня, у Миколаєві відбулася урочиста церемонія запалювання першої свічки менори Хануки. Традиційно на центральній вулиці міста встановили ханукію, біля якої зібралися миколаївці, що сповідують юдаїзм.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Це свято – одне з найсвітліших в єврейському календарі. Цьогоріч його відзначають з 14 до 22 грудня. Відсьогодні і протягом восьми днів на менорі запалюватимуть на одну свічку більше. В юдаїзмі цей обряд символізує духовну стійкість і перемогу світла над темрявою.

Головний рабин Миколаєва та області Шалом Готтліб проголосив молитву, під яку він разом з Юрієм Любаровим запалили менору.

Після урочистостей учасники дійства об’єдналися у кола та закружляли у святкових танцях. А наймолодші з присутніх наостанок отримали ще й солодкі подарунки.

