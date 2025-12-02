Вчора в області було збито/подавлено шість БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 2 грудня, передає Інше ТВ.

Так, учора зранку, близько 07:12, Миколаїв атакували ударні БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки двоє людей – 78-річна жінка та 54-річний чоловік – отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці. Через падіння уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася ліфтова шахта. Пожежу оперативно загасили рятувальники, також з даху вибухотехніками була вилучена бойова частина дрону. Крім того, було пошкоджено складське приміщення та ліквідовано пожежу на відкритій території.

Також ввечері, близько 19:16, ударні БпЛА типу «Shahed» атакували промислову інфраструктуру міста. Постраждалих немає.

Крім цього, вчора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Крім того, ворог завдав удару, попередньо з РСЗВ, по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Яселка було пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.