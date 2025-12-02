Під час придушення антиурядових протестів у Тбілісі минулого року влада Грузії використовувала “каміт” – бойову отруйну речовину часів Першої світової війни.

Про це свідчать дані, зібрані ВВС.

“Було відчуття, що [вода] обпікає”, – розповів один із протестувальників про водомети, застосовані проти нього та інших людей на вулицях грузинської столиці під час демонстрацій наприкінці 2024 року.

За його словами, позбутися цього відчуття було неможливо, навіть умившись.

Демонстранти, які протестували проти призупинення Грузією переговорів про вступ до Європейського Союзу, скаржилися й на інші симптоми – задишку, кашель і блювання, які тривали тижнями.

ВВС поспілкувалася з експертами з хімічної зброї, джерелами у поліцейському спецназі Грузії та лікарями й зібрала дані, що вказують на використання речовини бромбензилціаніду, яку французькі військові назвали “каміт” (camite).

Грузинська влада назвала результати нашого розслідування “абсурдними” і заявила, що поліція діяла законно у відповідь на “незаконні дії розбушованих правопорушників”.

Підпис до фото,Один із протестувальників, Гела Хасая, каже, що в нього пекла шкіра після того, як його облили з водомета

Каміт застосовувала французька армія проти Німеччини на Західному фронті Першої світової війни. Документальних свідчень подальшого використання цієї речовини мало – вважають, що її вивели з обігу в 1930-х роках через побоювання щодо довгострокових наслідків її застосування.

Замість неї почали використовувати CS-газ, який зазвичай називають “сльозогінним газом”.

Костянтин Чахунашвілі був серед протестувальників біля будівлі парламенту Грузії в Тбілісі в перший тиждень протестів, що почалися 28 листопада 2024 року.

Демонстранти були обурені заявою партії влади “Грузинська мрія” про призупинення переговорів щодо вступу країни до ЄС.

Курс на євроінтеграцію закріплений у конституції Грузії.

Підпис до фото,Лікар Костянтин Чахунашвілі провів дослідження симптомів у протестувальників після того, як сам зазнав неприємних наслідків, потрапивши під водомет

Грузинська поліція застосовувала різні спецзасоби для розгону демонстрантів – водомети, перцеві балончики і сльозогінний газ.

Педіатр Костянтин Чахунашвілі, який неодноразово брав участь у протестах і потрапляв під струмені водометів, розповів, що його шкіра “пекла” протягом кількох днів, і це відчуття не можна було змити водою. Більше того, за його словами, “під час спроби вмитися ставало ще гірше”.

Чахунашвілі захотів дізнатися, чи стикався ще хтось із подібними симптомами. Тому він попросив у своїх соцмережах тих, хто також зазнав дії спецзасобів для розгону, заповнити анкету. Відгукнулися близько 350 осіб, і майже половина з них заявили, що відчували один або кілька побічних ефектів упродовж більш ніж тридцяти днів.

Серед цих симптомів були головний біль, втома, кашель, задишка і блювання.

Його дослідження з того часу було рецензоване експертами і прийняте до публікації в міжнародному журналі Toxicology Reports.

Чахунашвілі також обстежив 69 осіб із опитаних і виявив, що у них “значно вища поширеність аномалій” в електричних сигналах серця.

Звіт лікаря Чахунашвілі підтвердив висновок, до якого дійшли місцеві журналісти, лікарі та правозахисні організації: що у водомети, ймовірно, додали певну хімічну речовину. Вони закликали уряд встановити, що саме використали, але Міністерство внутрішніх справ, якому підпорядковується спецназ, відмовилося це робити.

Кілька високопоставлених джерел, пов’язаних із підрозділом сил спеціального призначення МВС Грузії – це офіційна назва грузинської поліції боротьби з безладами, – допомогли ВВС встановити, що це могла бути за хімічна речовина.

Лаша Шергелашвілі, який у минулому відповідав за озброєння цих підрозділів, вважає, що це та сама сполука, яку йому доручили протестувати для використання у водометах у 2009 році.

Підпис до фото,Лаша Шергелашвілі відповідав за озброєння грузинської поліції для боротьби з заворушеннями та каже, що був стривожений результатами випробувань нової хімічної речовини, яку планували використовувати у водометах

За його словами, дія цієї речовини відрізнялася від усього, що було йому відоме раніше. Йому було важко дихати після того, як він постояв поруч із місцем розпилення, і він та 15–20 його колег, які тестували речовину разом із ним, не змогли легко її змити.

“Ми помітили, що ефект не зникав, як у випадку зі [звичайним] сльозогінним газом. Навіть після того, як ми вмилися спочатку водою, а потім заздалегідь заготовленим спеціальним розчином харчової соди і води, ми все одно не могли дихати вільно”, – каже він.

Шергелашвілі розповідає, що за результатами своїх випробувань він рекомендував не використовувати цю хімічну речовину. Але він каже, що її все ж додали у водомети – і так було принаймні станом на 2022 рік, коли він звільнився зі служби і залишив країну.

Зараз він живе в Україні. Шергелашвілі розповів ВВС, що, побачивши репортажі з протестів минулого року, він одразу ж запідозрив, що демонстранти зазнали впливу тієї самої хімічної речовини.

Колеги, з якими він підтримує зв’язок і які досі обіймають свої посади, також це підтвердили, додає він.

ВВС поговорила з іншим колишнім високопосадовим поліцейським, який підтвердив, що сполука, яку завантажували у водомети за часів Шергелашвілі, була тією ж, що застосовували під час розгону протестів у листопаді–грудні 2024 року.

Коли ми запитали Шергелашвілі, чи не міг продукт, який він тестував, бути просто сльозогінним газом (CS-газом), що спричиняє подразнення очей, шкіри й дихальної системи, але лише тимчасово, він відповів, що та інша речовина здавалася значно сильнішою.

“Я не можу навести приклад або порівняти її з чимось”, – сказав він, додавши, що вона “ймовірно, у десять разів” сильніша за традиційні спецзасоби для придушення заворушень.

“Наприклад, якщо ця хімічна речовина проллється на землю, ви не зможете перебувати поруч протягом наступних двох–трьох днів, навіть якщо промити це місце водою”, – пояснює він.

Шергелашвілі не знає назви хімічної речовини, яку йому доручили тестувати.

Але ВВС вдалося отримати копію інвентарного списку підрозділів сил спеціального призначення, датованого груднем 2019 року.

Ми виявили в ньому дві неназвані хімічні речовини. Вони були зазначені просто як “Хімічна рідина UN1710” і “Хімічний порошок UN3439” разом із інструкціями щодо змішування.

Ми хотіли перевірити автентичність цього інвентарного списку, тому показали його іншому колишньому високопосадовому співробітнику спецназу, який підтвердив, що він виглядає справжнім. Він упізнав ці дві неназвані хімічні речовини як ті, що, ймовірно, додавали у водомети.

Нашим наступним кроком було з’ясувати, що це за хімічні речовини.

UN1710 було легко ідентифікувати, оскільки це позначення трихлоретилену (TCE), розчинника, який дозволяє іншим хімічним сполукам розчинятися у воді.

Далі нам потрібно було з’ясувати, яку саме хімічну речовину він допомагав розчиняти.

Ідентифікувати UN3439 виявилося значно складніше, оскільки це загальний код для цілого ряду промислових хімічних речовин, кожна з яких є небезпечною.

Єдина з них, яку, наскільки нам вдалося встановити, коли-небудь використовували для придушення масових заворушень, – бромбензилціанід. Він також відомий як “каміт” і був розроблений Антантою (військово-політичним союзом Великої Британії, Франції та Росії) для використання у Першій світовій війні.

Ми попросили Крістофера Голстіга, провідного світового експерта у сфері токсикології та хімічної зброї, оцінити, чи вказують зібрані нами дані на те, що використаною речовиною, ймовірно, був каміт.

Підпис до фото,Величезний натовп біля парламенту Грузії в листопаді минулого року

Спираючись на результати дослідження доктора Чахунашвілі, свідчення постраждалих, інвентарний список спецназу та розповідь Шергелашвілі про проведені тести, експерт дійшов висновку, що це саме так.

“Виходячи з наявних даних <…> клінічні симптоми, про які повідомляють як постраждалі, так і інші свідки, відповідають дії бромбензилціаніду”, – зазначив він.

Експерт виключив ймовірність того, що симптоми могли бути спричинені більш звичними спецзасобами, наприклад, сльозогінним газом (CS-газом), який також застосовував грузинський спецназ минулого року.

“Тривалість симптомів <…> не відповідає ефекту типових засобів, що використовуються для розгону натовпу, таких як сльозогінний газ”, – сказав він.

“Я ніколи не бачив, щоб каміт використовували в сучасному суспільстві. Каміт викликає сильне подразнення, і його подразнювальна дія зберігається протягом тривалого часу”, – додав експерт.

Він припустив, що бромбензилціанід могли використовувати, оскільки він виступає сильним стримувальним засобом.

“Він утримує людей на відстані протягом тривалого часу. Вони не зможуть позбутися симптомів самостійно. Їм доведеться звертатися до лікарні. Їм доведеться залишити місце протестів. Якщо використання цієї речовини справді відновилося, це насправді надзвичайно небезпечно”, – каже Голстіг.

Каміт короткочасно використовувала американська поліція після Першої світової війни як засіб для придушення заворушень, але від нього відмовилися після винайдення безпечніших варіантів, таких як сльозогінний газ.

Міжнародне право дозволяє поліції використовувати хімічні засоби для розгону заворушень, коли їхнє застосування є пропорційним і вони спричиняють лише короткочасний ефект.

На думку експертів зі зброї, з якими поспілкувалася ВВС, з огляду на наявність безпечніших конвенційних засобів для розгону натовпу, застаріла і потужніша речовина може бути класифікована як хімічна зброя.

Висновки розслідування викликають занепокоєння, заявила спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Едвардс. Едвардс раніше писала уряду Грузії у зв’язку зі звинуваченнями в поліцейському насильстві й катуваннях під час протестів.

Підпис до фото,Еліс Едвардс з ООН: “Не можна ставити експерименти на населенні”

Вона вважає, що відсутність суворого регулювання використання хімічних речовин у водометах – це проблема, яка потребує вирішення.

“Це змушує мене розглядати [таку практику] як експериментальну зброю. А проводити експерименти над населенням не можна. Це абсолютно точно порушує права людини”, – каже вона.

Едвардс наголосила, що відповідно до міжнародного права наслідки будь-яких заходів із боротьби із заворушеннями мають бути короткочасними, а описані симптоми “виходять за межі того, що можна вважати тимчасовим і прийнятним”.

“Тому всі ці випадки мають бути розслідувані, у тому числі в межах категорії катувань або інших видів жорстокого поводження”, – додає представниця ООН.

Влада Грузії схарактеризувала наші висновки як “цілковито поверхові” і “абсурдні”.

Вони заявили, що правоохоронні органи діяли “в межах закону і конституції”, реагуючи на “незаконні дії жорстоких злочинців”.

Протести на проспекті Руставелі в Тбілісі зменшилися в масштабах після того, як уряд збільшив штрафи і строки тюремного ув’язнення, але вони все ще тривають.

Увесь останній рік майже щоночі демонстранти закликали до відставки уряду, який вони звинувачують у фальсифікації виборів, підтримці інтересів Росії та ухваленні дедалі жорсткіших законів проти громадянського суспільства.

Партія влади “Грузинська мрія” відкидає звинувачення в тому, що уряд або почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі є проросійськими або діють в інтересах Росії.

Представник партії заявив ВВС, що законодавчі зміни, які відбулися за останній рік, відповідають інтересам “суспільного блага”.