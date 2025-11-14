Сьогодні, 14 листопада, близько 08:40, 17-річний водій мотоциклу Geon Dakar GNS 300, рухаючись по вул. Одеській у м. Вознесенськ, допустив наїзд на 27-річну жінку, яка перетинала проїзну частину в районі нерегульованого пішохідного переходу.

Внаслідок наїзду жінка-пішохід від отриманих травм померла у медичному закладі, повідомили в поліції Миколаївської області.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керування до трьох років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093 714 45 20 або 102.

