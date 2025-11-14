Миколаївська спортсменка Єлизавета Сеник здобула перемогу в чемпіонаті світу з танців, що відбувся у Нідерландах.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

The Dutch Open & WDC-AL World Championship Festival – один з найпрестижніших танцювальних турнірів світу. Щороку він збирає кращих танцівників з різних куточків світу.

7-річна Єлизавета завоювала на турнірі одразу два титули:

1 місце – категорія Open World Juvenile Under 8 Latin Solo;

2 місце – категорія Open World Juvenile Under 10 Latin Solo.

