23-річного громадянина України, який пошкодив чотири припарковані автомобілі в Новому Тарзі, видворили з Польщі. Йому також заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони терміном на сім років.

Про це в четвер, 26 листопада, повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Українська служба «Польського Радіо».

За даними поліції Нового Тарга, у неділю, 22 листопада, вранці чоловік відламував бічні дзеркала припаркованих автомобілів на вулицях Святої Анни та Грель. В одному з автомобілів він розбив каменем скло та пошкодив салон. За попередніми оцінками, збитки становлять 58 тисяч злотих.

Поліцейські встановили особу чоловіка та затримали його вже наступного дня після обіду. Він приїхав до Польщі кілька місяців тому на заробітки. 23-річний громадянин України попередньо визнав свою провину в пошкодженні транспортних засобів.

Районний суд у Новому Тарзі засудив його до одного року позбавлення волі, умовно відстрочивши виконання покарання з випробувальним терміном на три роки. Суд також зобов’язав чоловіка відшкодувати завдані збитки, виплативши відповідні суми потерпілим.

Комендант підрозділу Прикордонної служби в Закопаному ухвалив рішення, яким зобов’язав іноземця повернутися в Україну. Водночас йому заборонили повторний в’їзд до Польщі та інших держав Шенгенської зони терміном на сім років. У супроводі співробітників Прикордонної служби 23-річного чоловіка доставили до пункту пропуску в Медиці, де передали українській стороні.

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