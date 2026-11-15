Мер північномакедонського міста Крива-Паланка попросив запровадити надзвичайний стан терміном на 30 днів через те, що велика рогата худоба не дає життя місцевому населенню.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Під покровом ночі ці голодні тварини спускаються з навколишніх пагорбів, щоб поживитись свіжою травою та квітами в міських парках та садах.

Крива-Паланка, місто в Північній Македонії з населенням 19 тисяч людей, уже багато років намагається впоратися з бродячим стадом великої рогатої худоби. До теперішнього часу воно виросло більш ніж до тисячі голів і несе загрозу майну та засобам для існування місцевих жителів.

Корови, що пересуваються містом і околицями, поїдають урожай, псують паркани, а також порушують чистоту міського водопостачання та тротуарів і створюють перешкоди автомобілістам.

Один місцевий фермер розповів, що минулого року тварини знищили понад двадцять тонн його капусти, завдавши йому збитків приблизно на 15 тисяч євро.

Багато хто звинувачує бюрократичні процедури країни в тому, що не вдалося виконати рішення Агентства з продовольства та ветеринарії від 2024 року, яке наказувало конфіскувати стадо у його трьох власників.

За словами мера, ситуація стала нестерпною, тому він попросив уряд оголосити надзвичайний стан на 30 днів. Він додав, що жителі втомилися та організують акції протесту, щоб спонукати владу до дій.

«Поголів’я великої рогатої худоби за чотири роки зросло з 400 до 1000», – сказав мер Сашко Мітовські.

Міський голова заявив, що оголошення надзвичайного стану необхідне, оскільки місцева влада не має достатніх засобів і можливостей для вилову тварин та їх розміщення.

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