Два танкери зазнали нападу поблизу Ормузької протоки на тлі подальшого загострення відносин між США та Іраном у цьому регіоні.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на британське морське агентство, пише ZN.ua.

За даними UKMTO, одне із суден повідомило, що на північний схід від узбережжя міста Ліма в Омані в нього влучив невідомий снаряд. Через це пошкоджень зазнало машинне відділення, водночас інформації про постраждалих наразі немає.

Пізніше UKMTO повідомило, що приблизно через три години отримало інформацію про ще один інцидент. Цього разу він стався на північний схід від міста Хасаб в Омані. Так, капітан танкера повідомив про великий сплеск і вибух поблизу судна. Також наголошується, що на той момент інформації про пошкодження судна не надходило.

Агентство рекомендувало суднам, які перебувають у цьому районі, бути обережними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Як повідомляється, влада проводить розслідування цих інцидентів.

Питання контролю над Ормузькою протокою, через яку до війни між США та Іраном проходила п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, залишається однією з головних перешкод для мирних переговорів і продовжує спричиняти нові загострення.

Зокрема, Іран наполягає на тому, що протока не може повернутися до довоєнного режиму вільного судноплавства. Водночас країни Перської затоки виступають проти обов’язкових платежів на користь Тегерана.

Так, Іран відмовився підтримати пропозицію Оману щодо спільного управління Ормузькою протокою на регіональному рівні. Reuters писало, що таке рішення Тегерана зменшує шанси на вихід із глухого кута, який уже кілька місяців стримує торгівлю в Перській затоці.

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