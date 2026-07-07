Протягом 6 та в ніч проти 7 липня на території Миколаївської області зареєстровано 35 пожеж.

Учора протягом дня та сьогодні уночі росіяни атакували область ударними БпЛА. Внаслідок атаки в Мішково-Погорілівській громаді Миколаївського району поранення отримав 59-річний чоловік, якого госпіталізували. На ранок його стан – важкий, стабільний. Пошкоджено складське приміщення. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці.

Майже всі інші пожежі пов’язані із займанням сухої рослинності. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та зернові культури на корені в усіх районах області. Подекуди вогонь із відкритих територій поширився на приватні домоволодіння та інше майно громадян.

Унаслідок цього пошкоджена покрівля житлового будинку, легковий автомобіль і складська будівля.

Загальна площа пожеж перевищила 42 га.