На українському ринку вершкового масла посилюється дисбаланс між виробництвом і збутом. Ціни продовжують знижуватися, тоді як обсяги непроданої продукції на складах виробників невпинно зростають.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Для споживачів така ситуація означає ширший доступ до акційних пропозицій і дешевшого масла, що може стимулювати збільшення його споживання. Водночас для виробників це створює серйозний фінансовий тиск, адже реалізація продукції дедалі частіше відбувається за цінами, які не покривають витрат.

Попри пожвавлення внутрішнього попиту, цього недостатньо, щоб врівноважити ринок. Виробництво масла продовжує зростати, тоді як експорт суттєво скоротився. Через це значні обсяги продукції залишаються на складах у очікуванні поліпшення ринкової кон’юнктури.

Накопичення запасів і надалі тисне на ціни, а тривале зберігання продукції стає дедалі складнішим для підприємств, які не мають достатнього фінансового ресурсу. Ситуацію ускладнює й зниження цін на зовнішніх ринках, через що експортні поставки до більшості напрямків залишаються економічно невигідними.

За оцінками учасників ринку, найбільш ефективним інструментом підтримки продажів наразі залишаються акційні програми. Саме тому виробники дедалі частіше відмовляються від реалізації масла у промислових блоках, натомість фасують продукцію для роздрібної торгівлі або закладають її на зберігання в очікуванні більш сприятливої ринкової ситуації.

Експерти вважають, що передумови для відновлення цін можуть з’явитися пізніше цього року, однак найближчим часом суттєвих змін на ринку не очікується.