Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих у Кривому Розі, ще четверо – у Дубовиківській громаді.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Кривому Рогу, передає Інше ТВ.

«Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі. Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей. Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя.



Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися. Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств», – зазначається в повідомленні Президента.