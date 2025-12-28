Сьогодні, 28 грудня, російські війська вкотре здійснили артилерійський обстріл Херсонської теплоелектроцентралі.

Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства — її госпіталізували, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляють у Групі Нафтогаз, передає Інше ТВ.

Станція зазнала значних руйнувань. На об’єкті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

«Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста», — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

