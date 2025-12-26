На горі Захар Беркут, що на Львівщині, зупинився крісельний підйомник з 80 пасажирами. Наразі рятувальники зняли вже 42 людей.

Про це повідомила ДСНС Львівської області.

Інформація про зупинку крісельного підйомника на горі Захар Беркут надійшла до рятувальників 26 грудня о 11:50.

Станом на 13:35 рятувальними підрозділами тривають роботи по порятунку людей.

З крісельного підйомника знято 63 людини (з них 35 дітей).

Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб.

До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.