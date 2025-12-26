Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством оборони України, яка запроваджує державну фінансову підтримку для підприємств ОПК за договорами фінансового лізингу, пише ЛБ.

Як розповіли у оборонному відомстві, програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця. Завдяки цьому підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, отримують доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками.

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр розповіла, що, згідно із цим механізмом, виробники озброєння фактично сплачуватимуть лише 5% річних за договорами фінансового лізингу. Решту вартості фінансування компенсує держава.

“Це дозволить підприємствам інвестувати в розширення виробництва, модернізацію обладнання та оперативніше забезпечувати потреби військових. Цей механізм доповнюватиме програму доступного кредитування для зброярів, що була запроваджена у листопаді минулого року”, – зазначила посадовиця.

Державна фінансова підтримка шляхом здешевлення лізингових платежів надаватиметься через уповноважених лізингодавців (банки та лізингові компанії), що відповідають критеріям, установленим постановою, після впровадження лізингодавцями необхідних внутрішніх продуктів. Міноборони повідомлятиме окремо про конкретні установи, що надаватимуть для зброярів послуги лізингу на пільгових умовах відповідно до затвердженої постанови.

Підтримка буде надаватися для фінансування цілей, пов’язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, з метою:

придбання і модернізації основних засобів підприємств, зокрема обладнання, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;

придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;

придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності підприємств.

Договори фінансового лізингу, за якими може бути надана державна підтримка, мають відповідати таким умовам:

максимальна сума фінансування за одним договором – до 500 млн грн (або еквівалент в іноземній валюті);

максимальний строк договору – до 5 років;

максимальний розмір базової винагороди лізингодавця – не більше 23% річних;

одноразова комісія за надання послуги лізингу – до 0,75% від суми фінансування.

Нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регулює створення та роботу оновленого Реєстру зброярів – електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення.