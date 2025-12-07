Протягом тижня росія атакувала Україну понад 1600 ударними дронами, близько 1200 КАБами та майже 70 ракетами.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Президента України Володимира Зеленського до відео наслідків російських атак, передає Інше ТВ.

«Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким.

Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України, – мовиться в повідомленні до відео.

