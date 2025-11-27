26 листопада та в ніч проти 27 на території Миколаївщини виникло три пожежі. Горіли:

сміття та побутові речі в металевому вагончику на території місцевого торгівельного комплексу в Центральному районі м. Миколаєва. Площа пожежі склала 4 кв. м;

сміття в побутовому приміщенні підсходової клітини на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в Заводському районі міста. Площа горіння склала 4 кв. м;

металевий контейнер у м. Вознесенськ. Тут вогнеборці ліквідували пожежу на площі 6 кв. м.

В усіх випадках причини займань наразі встановлюються. Від ДСНС на гасіння залучались 24 співробітники, 6 спецавтомобілів.