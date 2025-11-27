“Енергоатом” – далеко не єдине державне підприємство, в якому діють корупційні схеми. Не менше, ніж на енергетиці, можна заробляти і на державній землі. Так, лише у Національної академії аграрних наук (НААН) разом з його підприємствами у власності знаходиться понад 270 тис. га землі.

Кілька років тому СБУ проводила обшуки у президента НААН Ярослава Гадзала, тоді правоохоронці вважали, що учасники схеми можуть отримувати близько 20 млн доларів тіньового доходу на рік. Однак минуло більш як два роки, а офіційне розслідування, судячи з реєстру судових рішень, не дало жодного результату.

Влітку цього року обшуки у Гадзала провели також і співробітники ДБР. Однак продовжують працювати і сам Ярослав Гадзало, і навіть пов’язані з ним директори державних підприємств (що знаходяться у власності НААН), яких підозрювали у корупції. “Телеграф” розповідає про те, що відомо про “земельну схему” та чому фігуранти розслідувань досі не покарані.

Хто такий Ярослав Гадзало і що про нього відомо

Ярослав Гадзало очолив НААН ще у 2014-му, до цього науковець встиг попрацювати і в уряді, і в органах місцевого самоврядування, і в освіті. Він ніколи не займався бізнесом і завжди мав достатньо скромну зарплату з бюджету. Наприклад, минулого року він задекларував щомісячну зарплату до оподаткування в розмірі 63,8 тис. грн.

Широкому загалу ім’я академіка стало відомо, коли співробітники СБУ прийшли до нього з обшуками, а ЗМІ облетіли фотографії інтер’єру його помешкання. Посадовець любить розкіш, золото та ікони. Співробітники СБУ розслідували можливу передачу в користування приватних осіб державної землі, внаслідок чого учасники схеми могли отримувати близько 20 млн доларів на рік. Ця справа досі не розслідувана.

Під час обшуку в Ярослава Ганзала

Цьогоріч до академіка знову завітали правоохоронці. Виявилось, що президент НААН оформив свого водія в чотири держпідприємства, де той отримував чотири зарплати. “Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств”, — йдеться в повідомленні ДБР. До речі, це доволі відома схема, якої, за інформацією “Телеграфа”, також користувався і колишній голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов. Той також оформлював своїх особистих працівників в державну компанію замість того, щоб самому платити за їхні послуги.

Краще, ніж офіційна біографія, про президента НААН можуть розказати кримінальні справи, фігурантом яких він був. Наприклад, в матеріалах справи № 12021000000000485 йдеться про те, що Гадзало вимагав хабар в розмірі чотирьох мільйонів гривень від СТОВ “Батьківщина”. Справу закрили, президент НААН жодного вироку не почув.

Скриншот кримінальної справи про хабар, фігурантом якої був Ярослав Гадзало

При тому в матеріалах, які досі зберігаються в реєстрі, йдеться про те, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що президент НААН “протиправно вимагав неправомірну вигоду для Приватної агрофірми “Наукова”, а саме кошти у розмірі 4 млн грн від СТОВ “Батьківщина”, за невчинення ним дій щодо зміни керівника ДП “Дослідне господарство “Таврія” Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України”.

Справу закрили через те, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України. Тобто правоохоронці так довго розслідували можливий злочин, що справу довелось закрити.

Агрофірма “Наукова”, на рахунок якої Гадзало, за версією слідства, вимагав хабар, належить Богдану Гребенку з рідного села академіка – Артищів Львівської області. Богдан Гребенко офіційно є бізнес-партнером дружини науковця, Галини Гадзало (вони володіють компанією “Украгроімпекс”). Крім того, Галина була оформлена в агрофірмі “Наукова”.

За версією слідства, “Наукова” – підконтрольне Гадзалу підприємство. На цю компанію оформлено 4136 (!) земельних ділянок (дані Youcontrol). Крім того, підприємство, на рахунок якого, за версією слідства, президент НААН вимагав хабар, 7 жовтня цього року купило Mercedes-Benz GLE-Class 2025 р. в. Така автівка коштує від 105 тис. дол.

Гадзало і Чмирь: ще одна гучна справа, яка нічим не закінчилась

Гадзало вже потрапляв в неприємну історію через авто. Ще одно його кримінальну справу (також через хабар) також закрили через закінчення термінів досудового розслідування. В матеріалах провадження 42020150000000004 йшлося про те, що Гадзало вимагав автомобіль Volkswagen Touareg за посаду академіка.

“Органом досудового розслідування зазначено, що президент Національної академії аграрних наук України, діючи умисно, протиправно одержав неправомірну вигоду за включення директора Державного підприємства дослідного господарства “Агрономія” інституту садівництва НААН України до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН”, – йдеться в матеріалах справи.

ДП “Агрономія” керує Сергій Чмирь. Автівка, яку хотів президент НААН, була оформлена на компанію “Нік-Агро”, яка офіційно належить сину директора держпідприємства – Ігорю Чмирю.

Ярослав Гадзало залишається президентом НААН, Сергій Чмирь – керує держпідприємством, а Ігор Чмирь – “Нік-Агро”. Жоден з фігурантів відповідальності не поніс.

Клопотання про скасування арешту автомобіля Volkswagen Touareg, який належав “Нік-Агро”

До речі, Сергій Чмирь керує державним підприємством, попри те, що вже потрапив в реєстр корупціонерів через іншу справу (пропонував хабар поліцейському, який зупинив, коли чоловік був п’яним за кермом). А деякі витрати держкомпанії під його керівництвом викликає питання. Чмирь працює директором з 2016-го.

У 2016-му ДП придбало Toyota Land Cruiser 2016 р.в. Навіть зараз така автівка коштує близько 50 тис. доларів. Нова автівка могла коштувати в кілька разів дорожче. В матеріалах справи 490/6094/21 йдеться про те, що ДП “Агрономія”, як і ще низка держпідприємств НААН, передавало землі приватним компаніям, фактично організувавши сірий ринок оренди.

“Відповідно до умов договору право власності на вирощену продукцію належить приватному підприємству, а грошові кошти, отримані після реалізації зібраної продукції приватним підприємством, розподіляються між ДП та приватним підприємством пропорційно від визначених витрат під час вирощування врожаю. Фактично з метою привласнення грошових коштів після вирощення продукції обсяг зібраної продукції значно занижується. Необліковану продукцію реалізовують за готівку. Отримані грошові кошти розподіляються між керівниками ДП та комерційної структури”, – йдеться в матеріалах справи.

Ця справа, як і всі попередні, нічим не закінчилась. І якщо гучні корупційні скандали зам’яти вкрай складно через значний резонанс і суспільну увагу, “аграрні королі” в держкомпаніях залишаються непомітними та зберігають свої посади, навіть попри корупційні справи.

