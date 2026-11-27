Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд і розповів про підготовку до зими, відносини зі США, захист від балістики та нещодавні удари України по російському військовому кораблю в порту Лівії й нафтопереробних заводах у РФ.

Публікуємо ключові заяви з цієї розмови.

Про важку зиму

BBC: Як ви почуваєтеся просто зараз? Позитивно, складно, пригнічено? Який зараз настрій в Україні?

Володимир Зеленський: Зимовий настрій. Річ не в мені, річ насправді в країні, бо я живу так само як усі наші люди, як моя країна. Якщо вночі у нас була величезна масована атака, то ми не в якомусь, знаєте, жахливому стані — ні, нам доводиться з цим справлятися.

Так, це важка, важка зима для людей, і величезні виклики з ППО, з “Петріотами”, з мостами. Тепер вони (росіяни. – Ред.) хочуть відрізати два береги (Дніпра. – Ред.) — це означає відрізати людей, і саме тому нам потрібно дивитися на лікарні, що вони мають працювати, неважливо, де ви живете — на лівому чи на правому боці річки.

Це стратегія Путіна, тож ось де ми сьогодні — це 2026 рік, величезні втрати росіян на полі бою, багато невдалих операцій Росії. І саме тому вони перейшли до того, щоб сіяти хаос, розділяти людей — солдатів і цивільних в Україні, а також цивільних через різні атаки та владу. І величезний виклик — це переговори.

ВВС: Ви згадали зиму. Усі, з ким я розмовляла, очікують надзвичайно важкої зими. Наскільки ви до цього готові?

Росія завдає ударів по об’єктах водоочищення, каналізаційній інфраструктурі. Чи готуєтеся ви за потреби евакуювати міста?

Володимир Зеленський: Ми маємо захищати наші міста. Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір. Звісно, вони вільні у своєму рішенні й можуть переїжджати в інші міста. Це прикро, але ми повинні рятувати їхні життя.

Але все це стосується лінії фронту, наших міст і столиці. Так, вони хочуть, щоб ми втекли, безумовно. Саме цього вони й прагнуть: зруйнувати всі міста, особливо ті, що розташовані близько до східної частини нашої країни, хоча не лише там.

Але ви повинні знати: скрізь, звідки ми відходили або звідки люди змушені були виїжджати, вони все руйнували. Усі будівлі. Просто нищили все. Нічого не залишалося.

Тому що вони можуть застосовувати дедалі більше таких видів зброї, навіть не замислюючись про людей і кількість жертв. Це їхня стратегія.

Тож люди, звичайно, можуть виїжджати. Але ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни.

Про удари по Росії й російських кораблях

Підпис до фото,СБУ показала, як українські дрони атакували біля Лівії

BBC: В заголовках новин останніми днями — далекобійні удари України, зокрема по російських кораблях. Судно в Лівії, російський корабель “Меркурій” був атакований в лівійському порту. Лівійці незадоволені. Чи не хвилюєтеся ви, що такі удари можуть вивести цю війну за межі України, перевести її на зовсім нові неконтрольовані рівні?

Володимир Зеленський: Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, в міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни. Але все це — про нашу, як би це сказати, справедливу волю. Тож ми знаємо, що судно під санкціями, або найгірший варіант, коли воно не лише під санкціями, а зі зброєю, з російською зброєю, під російським прапором. Тож це зрозуміло для наших сил, для спецслужби та для розвідки. Так, вони працюють, і саме тому ми дуже чіткі й дуже відкриті. Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо. Це наша позиція.

BBC: У цьому випадку навіть Італія розкритикувала, сказавши, що порушувати суверенітет Лівії було помилкою. Чи вважаєте ви, що було помилкою вдарити по кораблю в порту іншої країни, а не в міжнародних водах?

Володимир Зеленський: Усі такі речі дуже небезпечні, і знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами.

BBC: Була ціла низка далекобійних ударів України, зокрема зосереджених по самій Росії, глибоко всередині Росії по нафтових об’єктах. Ви робите це вже певний час. Чи є у вас відчуття, що ваші удари, ваші далекобійні атаки хоч якось змінюють розрахунки в Кремлі?

Володимир Зеленський: Це знову ж таки наша відповідь. Вони атакували наш енергетичний сектор, цивільну інфраструктуру, електроенергію, газ, водопостачання і все інше. І ми завжди казали, що будемо відповідати. І, звісно, ми відповіли — звісно, це впливає на економіку, звісно, це впливає на їхню можливість фінансувати й масштабувати свої воєнні спроможності, військові спроможності, і ми це робимо…

І це щодо енергетики. Сотні разів різні країни, включно з Глобальним Півднем, пропонували будь-яке припинення вогню — енергетичне, зернове, чорноморське, щодо електроенергії, нічого з росіянами не спрацювало. Але тепер вони відчують — після наших відповідей.

Він (Путін. – Ред.) понад 100 разів бомбив, атакував наші мости, ми відповіли — два дні, два дні поспіль по Кримському мосту, і після того він сказав: “О”, і після того масовано атакував… Але зруйнувати наші мости — це та мета, яку він мав і раніше.

Про захист від балістики

BBC: Ви говорили про втрати серед цивільних на сході, але також по всій Україні. Цивільних вбивають під час російських бомбардувань. Чи важко вам зараз захищати небо України?

Володимир Зеленський: Дуже. Це виклик. У нас є одна велика проблема — це балістика. У нас дефіцит протибалістичних ракет і систем. Ми можемо їх отримати від Сполучених Штатів. Ракети “Петріот”. І ми можемо отримати їх від деяких європейців та деяких інших країн на різних континентах. Це складніше. США зробили фокус на Близькому Сході і допомагають їм більше. Але це їхній вибір.

BBC: Чи вважаєте ви, що це певна форма тиску на вас?

Володимир Зеленський: Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так.

Чи відновив роботу Старлінк

BBC: У вас є ще один виклик просто зараз. Ми спілкувалися з військовими на передовій у дронових підрозділах, які кажуть, що обмеження щодо Starshield, Starlink усе ще ускладнюють їм життя. Що відбувається?

Володимир Зеленський: До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали.

BBC: Тож система вже повернулася до норми?

Володимир Зеленський: Вона повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо. Але зараз ми маємо обмеження на тимчасово окупованій території. Це проблема. Ми не можемо наздогнати реактивні “шахеди” перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об’єктах тощо.

BBC: Чиє це рішення? Білого дому?

Володимир Зеленський: Технічно – це SpaceX. Політично – не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони.

Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення.

Про США, Трампа і переговори

BBC: Але про що це вам говорить, коли Сполучені Штати — це країна, яка є посередником у мирному процесі? Якщо цей союзник, цей посередник не дає вам технологій, які вам потрібні, і не дає ракет, які вам потрібні для самозахисту, чи є Сполучені Штати нейтральним посередником у цьому?

Володимир Зеленський: Нам потрібні сигнали реального корисного союзника, який може тиснути на Росію. Сполучені Штати не можуть бути просто посередником — нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони — тож це означає, що ти підтримуєш жертв і підтримуєш також агресора. Це неправильно.

І саме тому в цей момент… США мають тиснути на ситуацію — ситуація така, що Росія є агресором. Це не про комфортні розмови, це про сильну країну, яка може тиснути, бо ця країна має силу і повагу.

BBC: Що ви відчули, коли президент Трамп обіймався з президентом Путіним, називав його другом і постив ці повідомлення у себе в соцмережах (за підсумками тристороннього саміту США, Китаю та Росії в китайському місті Шеньчжень. – Ред.)?

Володимир Зеленський: Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно… Він (Путін. – Ред.) – агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може.

Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до… Для мене це виглядає дивно. Можливо, у мене особливе ставлення до цього. Перепрошую, але я живу в умовах цієї війни. Так. І мені здається, що багато людей сприймають це як щось справді дуже дивне. Можливо, між ними є особисті стосунки тощо. Але таке можна сказати без медіа, без публічності. Я так думаю.

Тому що це дуже боляче для сімей, які втратили своїх дочок і синів. І вони покладають надії на президента Сполучених Штатів. І ми також покладаємося на наші відносини та на наших союзників. Ми на це розраховуємо. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: “Він друг, хороший друг”?

Ні. Він не друг.

BBC: Здається, що останні переговори не наблизили до якогось порозуміння між сторонами. Звучить так, ніби ви далеко навіть, можливо, від наступної зустрічі. Коли наступна зустріч?

Володимир Зеленський: Ні, є хороший результат з обмінами, як я казав, і хороший результат, що Європа буде представлена.

У нас є рішення, що нам потрібна зустріч, у нас є рішення, що європейці будуть — це добре.

Думаю, що наступного тижня у нас будуть деякі важливі зустрічі тут, в Україні, обговоримо гарантії безпеки.

Про боротьбу з корупцією

Підпис до фото,Передвиборчий плакат проросійської партії “Союз Сари Вагенкнехт” у німецькому Магдебурзі зі слоганом “Досить обдираловки!” та зображенням Фрідріха Мерца, Володимира Зеленського й Урсули фон дер Ляєн

BBC: До України надходять мільйони й мільярди євро фінансування, і водночас тут є дуже серйозні корупційні розслідування. Докази причетності високопосадовців до наркокартелів, ваш генеральний прокурор, якого ви призначили, виїхав з країни під підозрою в корупції. Близькі друзі ваші також стикалися з підозрами у відмиванні грошей. Здається, ніби ви ведете дві війни. Є війна проти Росії, агресора, і є внутрішня війна проти корупції. Чи програєте ви війну з корупцією?

Володимир Зеленський: Звісно, ні. Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура і всі ці реформи, які ми зробили і проголосували в парламенті. Тож ми робимо багато речей під час війни. Але під час війни є багато різних викликів і, звісно, багато різних справ, включно з корупційними справами. Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією.

BBC: Є два дуже важливі антикорупційні органи, але вчора один із них — керівник САП — дав інтерв’ю, заявивши, що їхня організація зазнає реального тиску з боку спецслужб. Він сказав, що президентська адміністрація могла б втрутитися і зупинити цей тиск, якби захотіла. Чи хочете ви це зробити? Чи зробите ви це?

Володимир Зеленський: Передусім, вони є незалежними, і ви не можете цього зробити.

ВВС: Але саме СБУ чинить тиск на САП. Тобто тиск надходить від державної служби.

Володимир Зеленський: Якщо ви хочете це розслідувати, будь ласка, розслідуйте. Є питання і до деяких представників спецслужб. І, звичайно, є прокурорські перевірки та розслідування. Деяких людей уже звільнили.

ВВС: Перепрошую, можливо, я недостатньо чітко висловився. Річ у тім, що вони кажуть: на них чинять тиск. Їм заважають проводити розслідування, їх зупиняють.

Володимир Зеленський: Ні. Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями. І це дуже важливо.

Але знову ж таки, є питання і до спецслужб. Ідеться не про інституцію як таку. Давайте поважати тих сотні співробітників спецслужб, які загинули під час цієї війни. Саме вони атакували Кримський міст і багато різних російських кораблів.

Тому я намагаюся, знову ж таки, бути дуже точним у кожному запитанні та кожній відповіді. Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не заплющуємо очі на такі речі.

Але це не питання інституції, в якій працюють 30 тисяч людей. Я думаю, що було б неповагою до них узагальнювати таким чином. Серед них багато героїв, які загинули під час цієї війни.

Тому я намагаюся допомагати всім інституціям і бути президентом. Бути президентом, а не прихильником тієї чи іншої установи. Бути президентом усіх українців.

BBC: Мої колеги попросили мене поставити вам запитання, бо є одне запитання, яке жоден український журналіст не зміг поставити вам про “Династію”, корупційну справу щодо “Династії”. На плівках згаданий якийсь “Вова”. Мене просили запитати вас: чи знаєте ви, хто такий “Вова”?

Володимир Зеленський: Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь.